В Пекине ножи теперь продают только по паспорту

Удостоверение личности от покупателей ножей и прочих режущих предметов стали требовать в крупных супермаркетах Пекина, сообщает РИА «Новости».

Как пишет китайская газета "Фачжи ваньбао", в появившихся во всех крупных супермаркетах и магазинах кухонной утвари уведомлениях содержится ссылка на требования органов общественной безопасности, предписывающие проводить регистрацию покупателей ножей.

При регистрации покупатель ножа обязан сообщить уполномоченному продавцу магазина свое настоящее имя, номер удостоверения личности, адрес проживания, а также "способы использования" ножа. Людям, не взявшим в магазин удостоверение личности, ножей не продают.

Ножи запрещено продавать несовершеннолетним, а также лицам с "необычным и ненормальным" поведением. При попытках приобрести ножи этими лицами магазин должен срочно уведомить близлежащий полицейский участок.

С чем связано ужесточение режима продажей ножей в китайской столице, не сообщается.

Раньше запрет на продажу ножей в Пекине вводился на время празднований 60-летия КНР в октябре 2009 года.