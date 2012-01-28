Лидеры Молдовы и Приднестровья довольны встречей в Одессе

В ходе первой встречи в Одессе премьер-министра Республики Молдова Влада ФИЛАТА и лидера самопровозглашенного Приднестровья Евгения ШЕВЧУКА, при посреднической миссии министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО, стороны решили активизировать конструктивный диалог с целью урегулирования ситуации в приднестровском регионе.

Об этом сообщил на совместной пресс-конференции в Одессе премьер-министр Республики Молдова В.ФИЛАТ, отметив, что самым важным результатом встречи является договоренность сторон об «открытом, конструктивном обсуждении и решении вопросов», представляющих взаимных интерес.

«У нас был очень конструктивный разговор, - акцентировал премьер-министр Республики Молдова, - мы обсуждали вопросы открыто, не прятали проблем, которые существуют, выявляли их. И, что является самым важным результатом сегодняшней встречи, мы определились, что основе нашей работы будет диалог рабочих групп по направлениям, которые будут периодически встречаться для достижения конкретных целей».

Глава самопровозглашенного Приднестровья Е.ШЕВЧУК подтвердил договоренность о том, что в ближайшее время рабочие группы, которые создадут стороны, приступят к активному обсуждению накопившихся проблем». И выразил надежду, что «промежуточные решения будут выработаны в ближайшее время».

Это касается и урегулирования «вопросов, связанных с режимом пересечения гражданами границ, решения по которым пока отложены по времени», и «шагов, связанных с активизацией экономического взаимодействия в сфере железнодорожного сообщения», отметил Е.ШЕВЧУК. Что, в свою очередь, «укрепляет возможности по активизации экономического взаимодействия», прежде всего «в сжатые сроки упростить процедуры, связанные с перемещением через наши границы» людей и товаров.

Министр иностранных дел Украины К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что «мы готовы содействовать нахождению взаимопонимания между сторонами по всем без исключения вопросам, которые сегодня обсуждались».

Как сообщал УНИАН, Украина последовательно выступает за поддержание постоянного диалога между сторонами приднестровского конфликта и считает основным переговорным механизмом приднестровского урегулирования формат 5+2, в котором Украина является одним из посредников и гарантов.

5 июня 2011 года в Одессе также состоялась встреча глав МИД Украины и России К.ГРИЩЕНКО и Сергея ЛАВРОВА, целью которой, по словам украинского министра, была заинтересованность сторон в том, чтобы «вернуться к формальному возобновлению переговоров в формате «5+2». С этой целью осуществлены контакты с Кишиневом и Тирасполем. Мы исходим из того, что принципиально имеется такое согласие, но мы, конечно, хотели бы, чтобы оно было в полной мере реализовано во время июньской встречи в Москве».