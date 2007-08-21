Польша поддержит вступление Украины в НАТО

Польша готова поддержать вступление Украины в НАТО, если Украина примет такое решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ сегодня в ходе “горячей линии” в газете «Комсомольская правда в Украине”.

«Если Украина решит вступить в НАТО – Польша поддержит ее», - подчеркнул посол. При этом он отметил, что решение о членстве в НАТО должна принять сама Украина.

Отвечая на вопрос, что позитивного получила Польша от вступления в НАТО, посол отметил, что для Польши главное - безопасность страны. Кроме того, по его словам, в первые годы членства Польши в НАТО возросли иностранные инвестиции.