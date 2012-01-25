Обама запретит ученикам бросать школу

Президент США Барак Обама предложил штатам требовать от учеников, чтобы они обязательно заканчивали школу или уходили из нее, лишь достигнув 18 лет.

Об этом президент 24 января заявил в обращении к Конгрессу "О положении страны", в котором проблемам образования было уделено значительное внимание. Текст обращения публикует CNN.

"Когда ученикам не разрешается уйти, они учатся лучше", - подчеркнул президент. Касаясь проблем высшего образования, Обама попросил Конгресс остановить рост процентов по студенческим кредитам. Президент также призвал университеты остановить рост платы за обучение, угрожая в противном случае сократить государственное финансирование этих учебных заведений. "Высшее образование не может быть роскошью, - отметил он. - Это экономический императив, каждая семья в Америке должна иметь возможность позволить его себе". Обама, кроме того, выступил против снижения расходов на научные исследования, которые проводятся в университетах на деньги федерального бюджета.

В основном нынешнее послание президента Конгрессу, которое стало для Обамы третьим, было посвящено экономическим вопросам. Обама, кроме того, подчеркнул успехи, которых, по его мнению, добилась его администрация во внешней политике. В связи с этим президент особо упомянул убийство лидера "Аль-Каеды" Осамы бин Ладена, а также вывод войск из Ирака.

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