Сына Президента Франции отправили из Одессы в Париж

26-летний сын Президента Франции Николя САРКОЗИ Пьер САРКОЗИ в сопровождении врачей только что отбыл на борту чартерного самолета из Одессы в Париж.

Об этом сообщил УНИАН глава Представительства МИД Украины в Одессе Константин РЖЕПИШЕВСКИЙ.

Собеседник агентства не стал комментировать состояние здоровья сына Президента Франции.

Между тем, согласно данным источников УНИАН в Одесской областной больнице, в одной из палат которой сегодня находился П.САРКОЗИ, состояние старшего сына французского президента «удовлетворительное».

По некоторым сведениям, П.САРКОЗИ прибыл накануне в Одессу, чтобы принять участие в частной клубной вечеринке, приуроченной к 30-летнему юбилею одной из жительниц города.

Как сообщал УНИАН, прибывший накануне в Одессу сын Президента Франции П.САРКОЗИ был госпитализирован сегодня в областную больницу с признаками пищевого отравления. По данным источника агентства в правоохранительных органах, он прибыл в Одессу, чтобы сыграть диджейский сет на частной закрытой вечеринке в одесском клубе «Чайковский».

В свою очередь сотрудник заведения уточнил, что сын Президента Франции почувствовал себя нездоровым еще до прибытия в Одессу: «У нас он пил только минеральную воду».

Справка УНИАН. П.САРКОЗИ – старший сын Президента Франции Николя САРКОЗИ от его первого брака с Мари-Доминик КЮЛЬОЛИ. Родился в 1985 году. Пьер САРКОЗИ (DJ Mosey) - известный музыкант.