Сирия продлила миссию наблюдателей ЛАГ

Как сообщает сирийское агентство SANA, официальное приглашение поступило от министра иностранных дел страны Валида Муаллема.

Ранее Совет по сотрудничеству стран Персидского залива заявил, что отзывают своих наблюдателей из Сирии после того, как Дамаск отверг предложение Лиги арабских государств о передаче власти президентом Асадом своему заместителю.