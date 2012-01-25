Сирия продлила миссию наблюдателей ЛАГ
01:30, 25 января 2012Мир
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Власти Сирии согласились продлить еще на месяц миссию наблюдателей от Лиги арабских государств (ЛАГ).
Как сообщает сирийское агентство SANA, официальное приглашение поступило от министра иностранных дел страны Валида Муаллема.
Ранее Совет по сотрудничеству стран Персидского залива заявил, что отзывают своих наблюдателей из Сирии после того, как Дамаск отверг предложение Лиги арабских государств о передаче власти президентом Асадом своему заместителю.
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