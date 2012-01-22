Президент России потихоньку встретился с главами СМИ
09:57, 22 января 2012Мир
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Около 20 человек, без телекамер
Президент РФ Дмитрий Медведев вслед за премьер-министром Владимиром Путиным встретился с главными редакторами ряда средств массовой информации. Встреча прошла в Красной Поляне в Сочи в субботу, сообщил в своем микроблоге в Twitter главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
По его словам, на встречу были приглашены 15 главных редакторов печатных СМИ, три агентства и он. Руководителей телеканалов в Красной Поляне не было.
18 января аналогичную встречу провел премьер-министр России и кандидат в президенты Владимир Путин.
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