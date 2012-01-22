В Персидском заливе затонул паром
01:16, 22 января 2012Мир
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Спасатели ищут 15 пропавших без вести
Иранские средства массовой информации сообщают о крушении парома, на котором находились 22 человека. Катастрофа произошла вечером в субботу в Персидском заливе. Официальное иранское агентство IRNA сообщает, что из 22 пассажиров семеро были спасены, 15 - пропали без вести.
Паром совершал рейс между островом Ормуз и портом Бендер-Аббас Аббас. О причинах крушения не сообщается. Спасатели продолжают поиски пропавших пассажиров парома.
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