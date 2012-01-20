Обидчик Саркози получил два месяца условно

Два месяца условно получил 23-летний француз за оскорбление Президента Николя САРКОЗИ.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», на суде обвиняемый пояснил, что выкрикнул фразу "сукин сын" в состоянии аффекта, после ссоры со своей возлюбленной.

"Я ни к кому конкретно не обращался, и даже не видел Президента. Там было много народу, журналистов, и они решили, что я говорю это первому лицу государства", - сказал молодой человек.

Между тем, в суде усомнились в достоверности этих показаний. В качестве свидетелей были вызваны полицейские. Один из них заявил, что оскорбительные слова могли быть адресованы только Н.САРКОЗИ, поскольку он находился в окружении женщин-министров, отмечает ИТАР-ТАСС.