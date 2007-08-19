На грузинском курорте обрушился мост: 50 пострадавших

В результате обрушения моста через реку Бахви в западногрузинском регионе Рача пострадало около 50 человек, большинство из них получили легкие травмы. В районной больнице города Чохатаури, куда госпитализировали раненых, остаются пятеро пострадавших в результате инцидента. Угрозы их жизни нет.

По уточненным данным, рядом с мостом в курортном местечке Бахмаро проходили скачки. За ними наблюдало с моста большое число людей, что могло стать причиной его обрушения.

Жертв среди тех, кто оказался на месте происшествия, нет.

РИА "Новости"