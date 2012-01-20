Украинский тренер в США стал жертвой детской мести?

В харьковском хоккейном клубе «Дружба-78» считают, что президент этого клуба, тренер Иван ПРАВИЛОВ стал жертвой детского хулиганства, а то и мести.

Об этом заявил корреспонденту УНИАН один из тренеров клуба, комментируя информацию о том, что украинский хоккейного тренера И.ПРАВИЛОВА арестовали в США по подозрению в педофилии.

По словам собеседника агентства, команда «Дружба-78», сформированная из юных хоккеистов 1999-2000 гг., находится в США по приглашению И.ПРАВИЛОВА и тренируется для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд (в возрасте до 13 лет), который должен пройти в Квебеке (Канада) в феврале 2012 года.

Команда состоит из около 25 юных хоккеистов, в нее входят еще несколько подростков из других городов Украины.

«То, что произошло, могло стать следствием детского хулиганства, а то и мести», - сказал собеседник агентства.

Тренер отметил, что это заключение сделала в разговоре с ним мать одного из подростков из Киева, который в составе группы украинских хоккеистов выехал для тренировки в США.

«Я пообщалась со своим сыном, ребята устали от «воспитательного процесса» и решили отомстить тренеру (И.ПРАВИЛОВУ – УНИАН)», - привел слова матери хоккеиста собеседник агентства.

Он отметил при этом, что И.ПРАВИЛОВ всегда был принципиально требовательным к юным хоккеистам в процессе обучения. Это одна из главных черт его тренерского стиля. И это, возможно, могло иногда вызывать сопротивление у подопечных – так часто бывает в тренерской работе.

Собеседник агентства допустил, что слова матери, которая говорила со своим сыном, и другими ребятами и их родителями, «могут отражать суть того, что произошло».

По информации, которой владеет тренер, И.ПРАВИЛОВ был задержан в конце прошлой недели и сейчас находится под следствием.

Он отметил, что И.ПРАВИЛОВ уже пять лет живет и работает в США, организует тренировочные сборы украинских хоккеистов, организует поездки за океан для участия в соревнованиях, сам проводит мастер-классы, поскольку Федерация хоккея Украины заинтересована в участии юных украинских хоккеистов в международных соревнованиях.

И.ПРАВИЛОВ остался в США, опасаясь быть арестованным по уголовному делу, по которому попали в Харькове в СИЗО два его партнера-тренера из «Дружбы-78».

По данным собеседника агентства, на настоящее время американские правоохранители не имеют претензий к детям и тренеру Олегу ИГНАТЬЕВУ, который возглавляет команду на нынешних сборах в США, и предоставляют им право выбора – тренироваться дальше или возвращаться в Украину.

В конце тренер отметил, что выезды украинских хоккеистов за океан являются хорошей спортивной школой. В частности, сообщил он, команды, которые по приглашению И.ПРАВИЛОВА принимали участие в международных соревнованиях в США, неоднократно выигрывали турниры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 января, в иностранных СМИ появилась информация, что украинский хоккейный тренер И.ПРАВИЛОВ арестован в США по подозрению в педофилии. 48-летнего тренера обвиняют в том, что во время поездки по США он совершил действия сексуального характера в отношении 14-летнего мальчика. Как уточняет Associated Press, которое ссылается на судебные документы, двое ребят дали одинаковые свидетельства. Согласно их заявлениям, ночью 3 января ребята и И.ПРАВИЛОВ находились в квартире в пригороде Филадельфии Элкинс Парк (Elkins Park), приехав в Пенсильванию из Делавэра. Тренер положил руку на гениталии одного из них. По информации СМИ, когда И.ПРАВИЛОВ узнал о том, что парень пожаловался на домогательства, он, согласно материалам дела, угрожал и ударил его.

Хоккейный клуб-школа «Дружба-78» под руководством И.ПРАВИЛОВА является неоднократным чемпионом Украины и победителем многих международных турниров. Некоторые воспитанники «Дружбы-78» выступают за разные клубы НХЛ в США и Канаде. Осенью 2005 года около 20 юных воспитанников «Дружбы-78» выехали из Украины для продолжения обучения в частных колледжах США. Среди выпускников клуба Дайнюс ЗУБРУС, который раньше выступал за клуб "Филадельфия Флайерз", а в настоящее время является нападающим "Нью-Джерси Девилз".

Летом 2007 года родители хоккеистов «Дружба-78», которая находилась на международном турнире «One Hockey» в Филадельфии, заявили, что будут просить своим детям убежища в США. Требования родителей вылились в целый ряд протестов в Харькове и Киеве.

В 2006 году года в отношении трех тренеров «Дружбы-78» было возбуждено уголовное дело. Двое из них - Владимир ЕРЁМИН и Олега ЧЕКРЫШОВ - за нарушение подписки о невыезде летом 2007 г. были взяты под стражу. Третий фигурант дела – И.ПРАВИЛОВ, главный тренер «Дружбы-78», уже находился в США. Дело было связано с инцидентом в августе 2006 г. в помещении Харьковской СДЮСШОР, когда руководитель школы во время конфликта, возникшего между тренерами, родителями, детьми из «Дружбы-78» и руководством СДЮСШОР, применил газовый пистолет.