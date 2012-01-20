Парламент Хорватии принял декларацию о вступлении в ЕС

Депутаты хорватского парламента приняли декларацию о вступлении Хорватии в Европейский союз в качестве стратегического интереса страны и призвали граждан принять участие в референдуме 22 января, сообщает РИА Новости.

Документ принят 127 голосами "за" при одном воздержавшемся.

В декларации подтверждается готовность "продолжать реформы, составляющие основу функционирования правового государства, полноценной социальной защиты и благосостояния всех граждан, а также являются предпосылкой для экономического развития". Хорватия, как сказано в документе, "привержена мирному разрешению всех остающихся вопросов на основе взаимного уважения".

Парламент выразил уверенность, что вступление в ЕС обеспечит Хорватии стабильную финансовую и макроэкономическую среду и эффективную правовую систему, что будет способствовать дальнейшему развитию хорватской экономики, промышленности и сельского хозяйства.

Согласно последнему опросу общественного мнения, около 60% граждан собираются поддержать на референдуме идею вступления в ЕС, против - 31% опрошенных, 9% пока не определились.