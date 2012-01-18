Цены на нефть подскочили

Мировые цены на нефть по итогам торгов во вторник, 17 января, ощутимо выросли на фоне положительных статданных из Китая, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Так, официальная цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке по итогам торгов 17 января 2012 г. повысилась на 2,01 долл. и составила 100,71 долл./барр.

Официальная цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 17 января 2012 г. повысилась на 0,85 долл. и составила 111,29 долл./барр.

ВВП Китая по итогам IV квартала 2011г. вырос более существенно, чем прогнозировали западные эксперты. Так, за октябрь-декабрь 2011г. ВВП Китая увеличился на 8,9% относительно аналогичного периода предыдущего года, в то время как эксперты прогнозировали его рост на уровне 8,6%. При этом по итогам декабря 2011г. объем розничных продаж в Китае вырос относительно предыдущего года на 18,1%, а промышленное производство в стране увеличилось на 12,8%.