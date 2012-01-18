Турция заявила о запуске радара НАТО

04:40, 18 января 2012
Мир
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Станцию обслуживают американцы

Турецкие власти заявили о введении в эксплуатацию радара противоракетной обороны НАТО на юго-востоке страны.

Радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, входящая в систему противоракетной обороны НАТО в Европе, начала работу в провинции Малатья на базе  2-й полевой  армии и оперативно-тактической  базы турецких  ВВС.

Станцию обслуживают американские военные, так как у Турции нет соответствующих специалистов. 

Представитель турецкого МИД сообщил: "В командовании центра оперативного управления будет представлен турецкий военный персонал. Все получаемые данные  будут доводиться до властей Турции".

Как сообщают СМИ, радар заработал 1 января. Меморандум о размещении на турецкой территории элементов создаваемой системы ПРО НАТО был подписан в Анкаре в сентябре прошлого года. Место дислокации было выбрано с точки зрения удобства просмотра территории Турции с военных кораблей США в Средиземном море, сообщает Радио Свобода.

 

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