Турция заявила о запуске радара НАТО

Турецкие власти заявили о введении в эксплуатацию радара противоракетной обороны НАТО на юго-востоке страны.



Радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении, входящая в систему противоракетной обороны НАТО в Европе, начала работу в провинции Малатья на базе 2-й полевой армии и оперативно-тактической базы турецких ВВС.



Станцию обслуживают американские военные, так как у Турции нет соответствующих специалистов.

Представитель турецкого МИД сообщил: "В командовании центра оперативного управления будет представлен турецкий военный персонал. Все получаемые данные будут доводиться до властей Турции".



Как сообщают СМИ, радар заработал 1 января. Меморандум о размещении на турецкой территории элементов создаваемой системы ПРО НАТО был подписан в Анкаре в сентябре прошлого года. Место дислокации было выбрано с точки зрения удобства просмотра территории Турции с военных кораблей США в Средиземном море, сообщает Радио Свобода.