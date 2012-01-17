На Costa Concordia нашли тела еще пяти жертв катастрофы
24 человека считаются пропавшими
Число жертв крушения итальянского круизного лайнера Costa Concordia достигло 11-ти. Сегодня найдены тела еще пяти пассажиров.
Как сообщает радио «Свобода»,24 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.
Судно село на мель и перевернулось в пятницу вечером у берегов острова Джилио в Тирренском море.
Капитан лайнера Франческо СКЕТТИНО арестован. Следствие возлагает на него основную вину за то, что Costa Concordia потерпела крушение.
Более 70 пассажиров затонувшего итальянского лайнера намерены подать иск к владельцам судна.
Как сообщила итальянская ассоциация защиты прав потребителей Codacons, пассажиры хотят добиваться возмещения материального и морального ущерба в размере не менее 10 тысяч евро на человека.