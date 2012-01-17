В Европарламенте - новый президент

Председатель группы Прогрессивного Альянса социалистов и демократов Мартин ШУЛЬЦ (Германия) избран президентом Европарламента.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего голосования в Страсбурге он одержал победу в первом раунде.

За М.ШУЛЬЦА проголосовали 387 депутатов из 670, принявших участие в голосовании.

Другие два претендента на должность Президента либерал Диана УЭЛЛИС и консерватор Нирж ДЕВА (оба – Великобритания) набрали соответственно 141 и 142 голоса.

М.ШУЛЬЦ заменит в должности Президента Европарламента Ежи БУЗЕКА, который возглавлял Европарламент с 14 июля 2009 года.