В Южном Судане задержан Ан-32

В Южном Судане, в городе Сарджас, задержан экипаж самолета Ан-32, в состав которого входят граждане России, Украины, Армении, Узбекистана и Судана.

Самолет, принадлежащий местной компании "Парк Эйр" и выполнявший рейс в интересах нефтяной компании "Уайт Найл Петролеум", задержан еще 28 декабря. Причины задержания неизвестны.

По имеющейся информации, члены экипажа проживают в приспособленных под жилье помещениях,снабжаются продуктами питания, свободно передвигаются по лагерю и жалоб на условия содержания не имеют, сообщает официальный сайт МИД России.