Путин вернул стратегическую авиацию на боевое дежурство

С 17 августа, после 15-летнего перерыва, возобновляются регулярные полеты стратегической авиации России в отдаленных районах страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на армейском полигоне в Чебаркуле, где сегодня прошли военные учения Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, сегодня в 00:00 с семи российских аэродромов были подняты 14 стратегических ракетоносцев, самолетов обеспечения и самолетов-заправщиков. Президент отметил, что боевое дежурство авиации будет осуществляться в районах судоходства и экономической зоны РФ.

Полеты стратегической авиации в отдаленных районах РФ были прекращены в 1992 году. "Наши летчики засиделись", - сказал Путин, добавив, что нынешнему решению "они будут только рады".

Лента.ру