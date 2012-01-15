Румыния охвачена антипрезидентскими протестами

В столице в Бухаресте и в ряде других городов Румынии в воскресенье прошли массовые демонстрации против мер жесткой экономии, принятых в прошлом году румынскими властями, сообщает Би-би-си.

Участники акций, продолжающихся уже четыре дня, требуют отставки кабинета министров и президента страны Траяна Бэсеску, пребывающего у власти с 2004 года.

Недовольство в народных массах перелилось через край в четверг, когда один из сотрудников министерства здравоохранения подал в отставку в протест против готовящихся в этой сфере реформ.

По данным местных СМИ, более 10 человек пострадали Бухаресте в ходе столкновений с полицией, после того, как стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.