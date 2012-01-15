Горит крупнейшая в Центральной Азии мечеть

Соборная мечеть "Хазрет Султан" горит в административном центре столицы Казахстана Астаны, сообщает агентство "Новости-Казахстан" со ссылкой на департамент по ЧС города.

"Горит мечеть, наши силы и средства прибыли и приступили к тушению пожара", - сказал представитель департамента.

На данный момент ДЧС не располагает сведениями о пострадавших.

Площадь пожара также не установлена.

Мечеть была сдана в эксплуатацию 16 декабря 2011 года к 20-летию независимости Казахстана. Является крупнейшей мечетью в Центральной Азии.