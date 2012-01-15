На затонувшем лайнере обнаружили еще одного живого

Спасатели, продолжающие поиски пропавших без вести пассажиров потерпевшего крушение круизного лайнера Costa Concordia, обнаружили внутри судна живого человека, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление спасателей.

Ранее сообщалось, что в районе третьей палубы корабля был слышен шум.

"Мы слышали шум, однако установить контакт голосом не удалось", - приводит Франс Пресс заявление представителя спасателей.

Звуки были зафиксированы около 7.00 по местному времени в районе третьей палубы судна. Работе спасателей мешают закрытые переборки между отсеками судна, а также разрушения внутри корабля.