Роскосмос уточнил место и дату падения «Фобоса»

Автоматическая межпланетная станция «Фобос-Грунт» упадет завтра вечером в Тихий океан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Прогнозируемое окно падения остатков КА «Фобос-Грунт» на Землю определяется датами с 15 по 16 января, с центральной точкой - 15 января в 21:51 мск. Возможная зона падения в «полосе» от 51,4 градуса северной широты до 51,4 градуса южной широты», - говорится в сообщении.

На приведенной схеме место падение указано в Тихом океане недалеко от берегов Южной Америки.

Оперативная группа ведет непрерывный контроль схождения с орбиты космического аппарата «Фобос-Грунт».

Как сообщал УНИАН, 13 января в Роскосмосе прогнозировали, что станция упадет в Атлантический океан недалеко от берегов Южной Америки.

Точное время и место падения фрагментов космического аппарата «Фобос-Грунт» планируется установить за 24 часа до падения.

По информации ведомства, изменение места и времени падения фрагментов космического аппарата обусловлено уменьшением высоты его орбиты, солнечной активностью и состоянием атмосферы.

Федеральное космическое агентство обещает своевременно уведомит о точном времени и месте падения фрагментов космического аппарата «Фобос-Грунт».

«Фобос-Грунт» - первая за 15 лет российская автоматическая межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта со спутника Марса. После успешного вывода на орбиту украинской ракетой «Зенит-2SБ» 9 ноября 2011 года маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. Зонд остался на низкой околоземной орбите и постепенно теряет высоту.

Общая масса «Фобос-Грунта» составляет 13,5 тонн, из которых 11 тонн приходится на компоненты топлива. По данным Роскосмоса, земной поверхности могут достичь около 20-30 фрагментов космического аппарата общей массой не более 200 кг. Токсичное топливо - диметилгидразин - сгорит в плотных слоях атмосферы на высоте приблизительно 100 км, уверены российские специалисты.