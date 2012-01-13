Японское правительство в полном составе ушло в отставку

Министры кабинета Ёсихико Ноды в пятницу подали премьер-министру прошение об отставке, сообщают РИА Новости.

Несмотря на то, что прошение поступило от всех членов кабинета, большинство из них, как ожидается, останутся на своих постах: расстанутся со своими местами в кабинете всего пять министров, основные же ключевые члены правительства оставят за собой свои должности.

Еще до того, как прошения об отставке были поданы, стало известно, что пост заместителя главы кабинета и по совместительству министра по налоговой реформе предложен Кацуя Окаде, пост министра обороны - Наоки Танака, предложение занять должность министра науки и образования поступило Хирофуми Хирано.

Премьер-министр Нода заявил, что главной целью перестановок является укрепление правительства для проведения реформы налоговой системы и системы социального и пенсионного страхования.

Однако одним из катализаторов смены лиц в японском правительстве стал объявленный в декабре верхней палатой парламента вотум недоверия министру обороны Ясуо Итикаве и министру по делам потребителей Кэндзи Ямаока за несоответствие занимаемым должностям.

Это решение верхней палаты, где большинство принадлежит оппозиции, не имеет юридической силы, однако оппозиция дала понять, что может бойкотировать голосование в парламенте по бюджету.

Как ожидается, новый состав правительства будет объявлен уже в первой половине дня в пятницу, а во второй половине дня новый кабинет пройдет церемонию утверждения императором Японии Акихито.