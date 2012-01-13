Суд обязал экс-министра публично извиниться перед цыганами

Бывшего министра госбезопасности Молдовы Анатола Плугару обязали публично извиниться перед цыганами. Такое решение принял суд кишиневского микрорайона Рышкановка, где рассматривался гражданский иск против экс-министра, сообщает Лента.ру.

К ответственности Плугару привлекли за его слова, прозвучавшие в феврале 2010 года. Тогда, комментируя планы временного президента Молдовы Михая Гимпу по изменению конституции (в частности, порядка избрания президента), экс-министр заявил: "Создается впечатление, что Гимпу и его коллеги ведут себя, как цыгане с немытым ребенком: легче сделать другого, чем отмыть этого".

От кого конкретно поступил гражданский иск, не уточняется.