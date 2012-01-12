Сомалийские пираты по ошибке напали на военный корабль
20:56, 12 января 2012Мир
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Сомалийские пираты пытались напасть на испанский военный корабль, приняв его за грузовое судно, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
В итоге нападавшие арестованы, один из них убит.
Пираты приметили добычу у берегов Сомали и бросились в погоню. Но когда их катер подошел к 160-метровому кораблю, тот неожиданно ответил огнем, а для преследования пиратов с борта был поднят военный вертолет.
Шестеро преступников были тут же захвачены. Они сказали об убитом сообщнике, которого сами пираты сбросили за борт.
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