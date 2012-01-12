Сомалийские пираты по ошибке напали на военный корабль

Сомалийские пираты пытались напасть на испанский военный корабль, приняв его за грузовое судно, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

В итоге нападавшие арестованы, один из них убит.

Пираты приметили добычу у берегов Сомали и бросились в погоню. Но когда их катер подошел к 160-метровому кораблю, тот неожиданно ответил огнем, а для преследования пиратов с борта был поднят военный вертолет.

Шестеро преступников были тут же захвачены. Они сказали об убитом сообщнике, которого сами пираты сбросили за борт.