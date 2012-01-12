Прокурор, который пытался застрелиться, помещен в психбольницу

Сотрудник Главной военной прокуратуры Польши полковник Миколай ПШИБЫЛ, который пытался застрелиться прямо на собственной пресс-конференции, помещен в психиатрическую лечебницу.

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил глава медицинского учреждения в городе Быдгощ. По его словам, пациента привезли в психиатрическую лечебницу в четверг утром.

Причиной стресса для полковника, по данным местных СМИ, стало порученное ему расследование коррупции в польских вооруженных силах. По словам самого М.ПШИБЫЛА, на его жизнь неоднократно покушались, также он получал по почте письма с угрозами в свой адрес.

Кроме того, прокурор был уверен, что "кто-то заплатил миллион злотых" за его убийство. Свести счеты с жизнью М.ПШИБЫЛ, по его словам, решил после того, как его несправедливо обвинили в должностных преступлениях.

В понедельник, 9 января, военный юрист выступал на пресс-конференции, которая была посвящена скандалу с прослушкой телефонов журналистов, занимавшихся расследованием дела о катастрофе самолета Президента Леха Качиньского под Смоленском.

На ней он защищал коллег и объяснял журналистам, что его ведомство прослушивало телефоны на законных основаниях. В какой-то момент М.ПШИБЫЛ объявил перерыв, попросив журналистов покинуть комнату, после чего попытался выстрелить себе в голову.

Позднее в интервью польскому радио прокурор объяснил, что покончить с собой ему помешал шум в соседней комнате, услышав который, он непроизвольно повернул голову в сторону двери. В результате пуля прошла через щеку, не задев жизненно важных органов. По оценкам медиков, жизни полковника ничего не угрожает, отмечает NEWSru.