Саркози и Меркель обсудят налог на финансовые транзакции

Президент Франции Николя САРКОЗИ посетит сегодня Берлин для переговоров с федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Как сообщает сегодня Интернет-издание EUobserver, одной из тем станет идея о введении налога на финансовые транзакции.

“Мы не будем ожидать, пока другие согласятся на его введение, мы сделаем это, поскольку верим в это”, - заявил Н.САРКОЗИ в пятницу после встречи с премьер-министром Италии Марио МОНТИ, отвечая на предостережения Великобритании.

В свою очередь британский премьер Дэвид КЕМЕРОН в воскресенье уже заявил о намерении блокировать любые попытки ввести общеевропейский налог на финансовые трансакции.

“Идея введения налога на трансакции только в Европе, что не включает другие юрисдикции, что это сделает – это будет стоить рабочих мест, это будет стоить налоговых поступлений и это будет плохо для всей Европы”, - заявил британский премьер.

Британия, в частности, опасается, что введение налога на финансовые трансакции может привести к тому, что финансовые учреждения покинут Лондон и переедут в страны с более мягким налоговым режимом, такие как Швейцария или Китай.

Другие европейские лидеры пока продолжают поддерживать идею введения налога на финансовые транзакции.

При этом, как заявил государственный секретарь Франции Бенуа АППАРЮ, первый проект законодательства о введении налога на финансовые транзакции министры финансов стран ЕС рассмотрят на своем заседании уже в феврале. Сама же Франция, по словам госсекретаря, готова подать пример и ввести внутренний налог на финансовые транзакции уже в апреле – еще до президентских выборов, которые состоятся в стране в этом году.