В Петербурге прошли пикеты в поддержку политзаключенных

7 января в Петербурге прошел флеш-моб - серия одиночных "пикетов милосердия" в поддержку политзаключенных.



Как сообщает корреспондент Радио Свобода, пикетов у Казанского собора и у разных станций метро было не менее 20, а вполне возможно, что и больше. Акция готовилась в социальных сетях, потенциальных участников было около 200.



"Сегодня Рождество. Мы помним, что Иисуса бросили в темницу за инакомыслие. Свободу узникам совести!", "Скоро и таблицу умножения объявят государственной тайной", "Таисии Осиповой за подкинутые наркотики 10 лет - привет от Ирода и Пилата!" - такие плакаты были в руках у людей, вышедших на пикеты в праздник Рождества.