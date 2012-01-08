В Петербурге прошли пикеты в поддержку политзаключенных
00:18, 08 января 2012Мир
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"Иисуса бросили в темницу за инакомыслие"
7 января в Петербурге прошел флеш-моб - серия одиночных "пикетов милосердия" в поддержку политзаключенных.
Как сообщает корреспондент Радио Свобода, пикетов у Казанского собора и у разных станций метро было не менее 20, а вполне возможно, что и больше. Акция готовилась в социальных сетях, потенциальных участников было около 200.
"Сегодня Рождество. Мы помним, что Иисуса бросили в темницу за инакомыслие. Свободу узникам совести!", "Скоро и таблицу умножения объявят государственной тайной", "Таисии Осиповой за подкинутые наркотики 10 лет - привет от Ирода и Пилата!" - такие плакаты были в руках у людей, вышедших на пикеты в праздник Рождества.
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