В Иране сильный мороз

Сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) начали учения неподалеку от границы с Афганистаном, сообщает в субботу местный телеканал Press TV со ссылкой на командующего сухопутными силами КСИР бригадного генерала Мохаммада Пакпура (Mohammad Pakpour).

По его словам, маневры начались неподалеку от города Хаф (Khaf) на востоке Ирана 7 января, однако основная их фаза начнется в понедельник. Генерал Пакпур отметил, что одна из главных задач учений - передача опыта командиров КСИР, прошедших ирано-иракскую войну, молодому поколению офицеров корпуса. Кроме того, в ходе маневров планируется отработать новые тактики действия в различных ситуациях, приближенных к боевым.

Генерал отметил, что командование КСИР умышленно выбрало именно этот район страны для учений, где погодные условия в это время года достаточно тяжелы - температура воздуха там колеблется от минус 15 до минус 21 по Цельсию.