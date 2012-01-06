В МИД Чехии «отсылают» мужа Тимошенко в МВД

Министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ не обсуждал с министром внутренних дел Чехии Яном КУБИЦЕ вопрос о предоставлении политического убежища мужу экс-главы украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО Александру ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Чехии Вита КОЛАРА (Vнt Kolář), которым владеет УНИАН.

"МИД опровергает информацию, что глава ведомства Карел ШВАРЦЕНБЕРГ обсуждал предоставление убежища (Александру ТИМОШЕНКО) с главой МВД Яном КУБИЦЕ", - отмечается в заявлении.

Пресс-секретарь чешского внешнеполитического ведомства отметил, что предоставление убежища в Чехии является "стандартной, неполитической и полностью независимой от МИД" процедурой.

"МИД не является государственным органом, в компетенцию которого входит вопрос о предоставлении убежища, и не решает, предоставлять политическое убежище или нет. Это компетенция исключительно Министерства внутренних дел", - отметил пресс-секретарь, подчеркнув, что закон запрещает министерству комментировать ход рассмотрения таких дел.

В.КОЛАР также подчеркнул, что Чехия ценит дружественные отношения с Украиной, которые были подтверждены во время "успешного визита" премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в Прагу в декабре 2011 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня чешская газета Pravo со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел Чехии написала, что муж Ю.ТИМОШЕНКО Александр ТИМОШЕНКО попросил политическое убежище в Чехии.

Газета отмечает, что обращение о получении убежища А.ТИМОШЕНКО подал в конце 2011 года.

В партии «Батькивщина» объяснили, что муж Ю.ТИМОШЕНКО был вынужден выехать из Украины и обратиться к правительству Чехии с просьбой о политическом убежище в связи с усиленным давлением на лидера оппозиции через ее семью.

Польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на слова министра иностранных дел Чехии К.ШВАРЦЕНБЕРГА написала, что чешская власть решила предоставить политическое убежище А.ТИМОШЕНКО.

По данным газеты, сегодня глава чешского МИД сказал, что обсуждал этот вопрос с главой МВД и после этого разговора пришел к выводу, что А.ТИМОШЕНКО получит убежище.