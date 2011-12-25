Канада поддержала Тимошенко

Министр иностранных дел и внешней торговли Канады Джон БЕЙРД с «глубокой обеспокоенностью» узнал о том, что Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

«Канада обеспокоена тем, как украинская власть осуществляла арест, суд, осуждение и процесс рассмотрения апелляции Юлии ТИМОШЕНКО. Очевидная политическая предвзятость и произвол судебного процесса по этому и другим делам препятствуют политическому развитию Украины. Несомненно то, что законная и активная оппозиция является жизненно-важной составляющей эффективной демократии», - говорится в заявлении Дж.БЕЙРДА, опубликованном на сайте министерства.

«Существуют четкие признаки того, что судебный процесс не соответствовал международно-признанным нормам справедливости, прозрачности и надлежащей правовой процедуры», - подчеркнул глава МИД Канады.

Дж.БЕЙРД сообщил, что «Канада продолжает призывать украинскую власть укрепить независимость и компетенции судебной системы».

«Они необходимы для того, чтобы Украина смогла стать мирным, демократичным и богатым обществом, как она того хочет, а Канада будет продолжать поддерживать ее усилия в этом направлении», - сказал министр иностранных дел Канады.