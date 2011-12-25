В Приднестровье выбирают президента

В Приднестровье началось голосование во втором туре президентских выборов. Голосование проходит на 259 избирательных участках - в т.ч. 53 - в Тирасполе, по 50 - в Слободзейском и Рыбницком районах, 31 - в Бендерах, 27 - в Григориопольском районе, по 24 в Дубоссарском и Каменском районах - и продлится до 20.00.

Предполагается, что ЦИК ПМР объявит предварительные итоги голосования утром 26 декабря, а окончательные - в течение пяти дней.

Экс-председатель приднестровского парламента Евгений Шевчук и действующий спикер, лидер партии "Обновление" Анатолий Каминский вышли во второй тур выборов президента, набрав наибольшее число голосов в первом туре 11 декабря и одержав победу над действующим президентом Игорем Смирновым, который возглавляет ПМР 20 лет и баллотировался на пятый президентский срок.

Е.Шевчук по итогам первого тура получил 38,55% голосов, А.Каминский - 26,3%, И.Смирнов - 24,66%.