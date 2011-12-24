НАТО пригласит Януковича в Чикаго

Посол США в Украине Джон ТЕФФТ прогнозирует, что руководство НАТО пригласит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА принять участие в саммите Альянса, который состоится в мае 2012 года в Чикаго.

Об этом он сказал в интервью газете “День”.

“НАТО сейчас в процессе организации саммита. Мы тоже составляем свои планы относительно этого, но именно НАТО рассылает приглашения. Насколько я понимаю, Президент ЯНУКОВИЧ будет приглашен. Там состоится встреча или обсуждение ситуации в Афганистане. Украина принимает участие в ISAF – международных силах безопасности в Афганистане, за что мы ей очень благодарны, и поэтому, конечно, он будет приглашен на эту встречу. Мы еще услышим больше о подготовке к саммиту, ведь до этого события еще полгода”, – сказал посол.

Он отметил, что после подписания Хартии об особом партнерстве в 1997 году Украина была ценным партнером и принимала участие в ряде операций. НАТО оказывает помощь Украине в проведении оборонной реформы.

“Правительство Президента ЯНУКОВИЧА не преследует цель членства в НАТО, но заявило, что хочет сотрудничать с НАТО. Мы - за конкретные дела. Мы проводим хорошие совместные военные учения, а потенциал еще больше. Это одна из тем, о которых мы будем говорить, готовясь к саммиту в Чикаго”, – сказал Д.ТЕФФТ.