ЕС пополнил список невъездных белорусских чиновников

Совет Европейского Союза 16 декабря одобрил расширение санкций против Беларуси в ответ на преследования представителей оппозиции и гражданского общества.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, данную информацию распространила пресс-служба Совета ЕС.

«Совет добавил двух лиц, причастных к суду над правозащитником Алесем БЕЛЯЦКИМ, в список тех, у кого заморожены активы и кому запрещен въезд в ЕС. В результате число таких лиц достигло 210», - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС, которая не называет фамилии этих людей.

Таким образом ЕС решил усилить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за продолжающиеся репрессии против гражданского общества, политической оппозиции и независимых СМИ в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября суд Первомайского района Минска признал правозащитника А.БЕЛЯЦКОГО виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Освобождения А.БЕЛЯЦКОГО требуют от официального Минска международные правозащитные структуры, руководство Евросоюза, США и ряда других демократических стран.