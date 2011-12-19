Скончался лидер КНДР Ким Чен Ир

Лидер КНДР Ким Чен Ир скончался в возрасте 69 лет. Как передает ИТАР-ТАСС, об этом объявило сегодня Центральное телевидение страны.

В сообщении говорится, что Ким Чен Ир «скончался во время поездки на поезде от психического и физического переутомления, вызванного работой на благо Родины».

Правительство Южной Кореи перешло на работу в чрезвычайном режиме в связи с кончиной Ким Чен Ира, сообщило сегодня агентство Ренхап. Вооруженные силы Южной Кореи приведены в состояние повышенной боеготовности.

Сразу после того, как дикторы северокорейских радио- и телеканалов с прискорбием сообщили о кончине Ким Чен Ира, в местном эфире прозвучал гимн коммунистических партий "Интернационал". Сейчас по национальному телевидению передают траурную музыку, военные марши и патриотические песни в исполнении оркестра и хора Корейской народной армии.

Официальное сообщение о кончине высшего руководителя КНДР было обнародовано сегодня в 12:00 по местному времени (05:00 по киевскому времени). Ким Чен Ир скончался в поезде 17 декабря от чрезмерного умственного и физического переутомления, "вызванного непрерывными инспекционными поездками по стране в интересах строительства процветающего государства", сообщило информационное агентство ЦТАК.

Кончина наступила, несмотря на все необходимые меры, предпринятые медиками, утверждает агентство. Ким Чен Ир в течение длительного времени лечился от сердечных и сердечно- сосудистых заболеваний.

Руководитель КНДР Ким Чен Ир родился, согласно северокорейским источникам, 16 февраля 1942 года. По официальной версии, место рождения - лагерь корейских партизан в районе горы Пэкту (Северная Корея), по неофициальной - село Вятское, в 70 км от Хабаровска (Дальний Восток, СССР). Детство провел в селе Вятское, где располагалась 88-я отдельная бригада Советской армии, батальоном которой командовал его отец - бывший президент КНДР Ким Ир Сен. В ноябре 1945 года вместе с семьей переехал в Пхеньян (Северная Корея).

Во время корейской войны /1950-1953 годы/ с семьей эвакуировался в Китай. Закончил китайскую начальную школу. По окончании войны поступил в военное училище близ Пхеньяна.

С 24 декабря 1991 года является верховным главнокомандующим Корейской народной армией.

20 апреля 1992 года ему присвоено звание маршала. С 1993 года - председатель Комитета обороны КНДР. 8 октября 1997 года избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК).

Фактически же Ким Чен Ир руководит страной и ТПК с 1994 года, после смерти Ким Ир Сена. Ким Чен Ир - дважды герой КНДР. Награжден орденом "Государственного знамени" 1-й степени, тремя орденами Ким Ир Сена, медалью "Золотая звезда". В общей сложности имеет примерно 120 почетных наград и титулов разных стран мира и самой КНДР. Автор многочисленных работ по теории и практике идей "чучхе".