В НАТО обеспокоены регрессом Украины

В штаб-квартире НАТО обеспокоены регрессом во многих сферах общественной жизни Украины.

Об этом заявил народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), член украинской части Межпарламентского совета Украина-НАТО Остап СЕМЕРАК, который принимал участие в заседании совета в Брюсселе, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Реформы и Порядок».

По его словам, основной темой обсуждения стала реализация Годовой национальной программы (ГНП) сотрудничества Украины с НАТО.

Как отметил О.СЕМЕРАК, обеспокоенность состоянием дел в Украине выразил заместитель помощника Генерального секретаря НАТО Джеймс АППАТУРАЙ, возглавлявший делегацию альянса, которая осуществила мониторинговый визит в нашу страну в октябре этого года.

«Украинские СМИ тогда писали, что делегация НАТО положительно оценила ход выполнения Годовой национальной программы. Меня это удивило, потому что ГНП содержит целый блок задач относительно реформ во внутренней политике. Я уточнил у Джеймса АППАТУРАЯ, действительно ли в НАТО удовлетворены, особенно в части реформирования и реализации внутренней политики. Он заявил, что в НАТО в целом положительно оценивают выполнение ГНП, но обеспокоены регрессом в таких вопросах как судебная реформа, выборочное судопроизводство относительно Юлии ТИМОШЕНКО, состояние свободы слова и распространение коррупции», – отметил О.СЕМЕРАК.