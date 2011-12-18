Войска США ушли из Ирака

Последние части вооруженных сил США покинули Ирак утром в воскресенье, 18 декабря 2011 года, передает корреспондент Agence France-Presse с иракско-кувейтской границы. Тем самым завершено почти девятилетнее военное присутствие американской армии в Ираке. В пятницу США передали под контроль иракским властям последнюю базу своих вооруженных сил в этой стране.

В Ираке остались лишь 157 американских военнослужащих при посольстве США и небольшой контингент морских пехотинцев для охраны дипмиссии.

С начала иракской операции в марте 2003 года погибли по меньшей мере 126 тысяч мирных иракцев, 20 тысяч иракских военных, 19 тысяч боевиков и около 4,5 тысячи американских солдат. 32 тысячи американцев получили ранения.

Пентагон потратил на военную операцию в Ираке около 770 миллиардов долларов. Кроме того, на конец 2010 года США потратили почти 32 миллиарда долларов на медицинское обслуживание ветеранов и пособия инвалидам войны, сообщает Лента.ру.