В Казахстане новые беспорядки

На западе Казахстана на железнодорожной станции Шетпе, расположенной в Мангистауской области, произошли беспорядки. В результате, по предварительным данным, один человек погиб, 11 получили огнестрельные ранения.

Как сообщает сегодня пресс-служба генеральной прокуратуры Казахстана, накануне группа лиц заблокировала движение пассажирского поезда №309 сообщением Мангышлак - Актобе. В поезде находилось свыше 300 пассажиров. Перекрывшие движение граждане выступили с призывами в поддержку участников массовых беспорядков в г.Жанаозен.

В результате блокирования железнодорожных путей было задержано движение семи пассажирских и трех грузовых поездов.

В сообщении отмечается, что участники акции, игнорируя разъяснения закона, данные сотрудниками прокуратуры, а также требования сотрудников полиции и местных исполнительных органов, отказались освободить железнодорожные пути для движения поездов.

Около 20:00 по местному времени сотрудники полиции предприняли меры для освобождения железнодорожных путей. К этому времени большинство лиц, находившихся на путях, добровольно ушло в поселок, покинув станцию, однако около 50 человек "оказали сотрудникам полиции активное сопротивление, подожгли тепловоз грузового поезда, забросали вагоны бутылками с горючими жидкостями. Далее хулиганствующие лица продолжили свои преступные действия на территории поселка Шетпе, где подожгли новогоднюю елку, разбили камнями витрины магазинов, стекла автотранспорта", - сообщает Генпрокуратура.

Когда полицейских забросали бутылками с горючей жидкостью и камнями, они открыли огонь.

По предварительным данным, в Мангистаускую районную больницу с огнестрельными ранениями поступили 12 пострадавших, из которых один скончался.

Линейный отдел внутренних дел на станции Актау возбудил уголовное дело.

16-17 декабря, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в казахстанском городе Жанаозен Мангистауской области в ходе массовых беспорядков, по официальным данным, погибли 11 человек, 86 пострадали. Президент страны Нурсултан Назарбаев ввел в городе режим чрезвычайного положения сроком на 20 дней, в этот период ночью будет действовать комендантский час.