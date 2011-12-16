Путин: Горбачев должен был бороться за сохранение СССР

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что руководство СССР в 1991 году должно было бороться за территориальную целостность страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер России сказал во время общения с россиянами в прямом эфире, отвечая на вопрос, что он бы он делал на месте Михаила ГОРБАЧЕВА в декабре 1991 года?

«Чтобы я делал? В Советском Союзе нужно было своевременно начинать экономические преобразования и реформы и закрепить их демократическими преобразованиями в стране. Нужно было последовательно и бесстрашно, не пряча голову в песок и не оставляя задницу наружу, бороться за территориальную целостность нашего государства», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что в политике не бывает сослагательных наклонений.

Также В.ПУТИН вспомнил слова бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который о событиях в Москве, сказал: «Что они делают, зачем разрушают страну».

Премьер РФ высказал мнение, что в конце 1990-х и начале 2000-х годов ситуация в России была более драматическая, чем перед развалом Советского Союза. По его словам, в результате кризиса 1998 года развалилась экономика, социальная сфера была на «нуле», а армия перестала существовать, страна столкнулась с агрессией международного сепаратизма и терроризма.

В.ПУТИН отметил, что тогда началась гражданская война, а страна была поставлена на грань развала. «Вы знаете, что я начал делать, чтобы сохранить целостность РФ», - сказал он.