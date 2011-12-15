Посол Израиля уверен, что Абусиси причастен к террористам

Посол Израиля в Украине Реувен ДИН ЭЛЬ уверен, что похищенный в феврале этого года в Украине палестинский инженер Дирар АБУСИСИ причастен к террористической организации.

Об этом он сообщил в интервью газете «Сегодня».

Отвечая на вопрос, на каком основании израильские спецслужбы сняли с поезда «Харьков-Киев» палестинца Д.АБУСИСИ, посол сказал: «Откуда вы знаете, что его сняли с поезда? Если он сидит в тюрьме, если есть приговор, значит он виновен. Я полностью уверен, что есть факты, доказывающие его причастность к террористической деятельности. Я верю в нашу судебную систему, в отличие от некоторых других стран. А как, с какого поезда его снимали, в Украине или в другой стране, я не знаю. Точно известно, что сейчас он находится в Государстве Израиль».

Как сообщал УНИАН, Д.АБУСИСИ является заместителем гендиректора единственной в Секторе Газа электростанции.

Жена палестинца заявила, что в ночь с 18 на 19 февраля этого года ее мужа похитили с поезда «Харьков-Киев». На следующий день он уже находился в тюрьме в Израиле.

Позже сам Д.АБУСИСИ сообщил, что трое мужчин похитили его с поезда, а уже в Киеве передали «Моссаду».

В Израиле Д.АБУСИСИ обвиняют в активном участии в террористической организации «Хамас» и других преступлениях, направленных против безопасности Израиля.