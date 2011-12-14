Московская Хартия журналистов призывает писать правду о событиях в России

Московская Хартия журналистов призывает коллег не бояться говорить правду о событиях в России, происходящих после выборов в Государственную думу 4 декабря.

Об этом говорится в заявлении Хартии, текстом которой располагает УНИАН.

«Мы обращаемся ко всем нашим коллегам-журналистам, в особенности – работающим на телевидении. Не бойтесь рассказывать правду не только тогда, когда вам это разрешают. Тем, что вы скрываете правду, тем, что вы соглашаетесь лгать и клеветать по приказу, тем, что вы трусите, - вы с каждым днем увеличиваете опасность трагического разворота событий. Будьте честными сами, защитите правду и честных людей, и, честные люди защитят вас», - говорится в заявлении.

Отмечается, что сегодня в России сложилась тревожная и опасная ситуация. Очевидно, что часть общества отказалась признать итоги состоявшихся выборов. Люди считают, что они были несправедливыми, нечестными и несвободными. В такие моменты роль средств массовой информации особенно ответственна. Сокрытие правды о масштабах и истинных причинах недовольства, ложь о реальных мотивах и требованиях людей провоцирует агрессию, недоверие и неадекватность всех сторон гражданского противостояния, говорится в заявлении.

В Московской Хартии журналистов подчеркивают, что общество, которое лишено правдивой информации, будет обязательно лишено в какой-то момент и фундаментальных свобод: свободы мнения, свободы законного волеизъявления и выражения своих политических предпочтений.

«Цензура и давление на средства массовой информации, принуждение к лжи целых редакционных коллективов и отдельных журналистов, наглое замалчивание и искажение информации на телевидении – все это закономерно вело на протяжении последних лет к тому, что случилось на этих выборах», - уверены заявители.

«Сначала лишают голоса журналистов – потом отнимают голоса у всех. Ничто так не развращает власть как ложь и возможность скрывать правду. В результате, у власти возникает ощущение – что ложь и лицемерие и есть самый надежный, самый эффективный способ решения любых проблем. От починки водопровода до проведения выборов», - говорится в заявлении.

Заявление первыми подписали более 20 российских журналистов, и оно от открыто для подписания.

Московская Хартия журналистов была создана в феврале 1994 года.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в РФ прошли выборы в Госдуму. В нижнюю палату согласно информации ЦИК РФ прошли четыре партии - «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

После выборов во многих городах России прошли акции протеста против фальсификации результатов голосования, однако российские федеральные каналы не освещали эти событий. Исключением стал только многотысячный митинг, прошедший в Москве 10 декабря.