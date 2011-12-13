Болгария и Румыния пролетели мимо Шенгена

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС не смог принять решения о присоединении Болгарии и Румынии к Шенгену.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщили сегодня на пресс-конференции по завершении первого дня заседания Совета министр по вопросам внутренних дел Польши Яцек ЧИХОЧКИ и комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия МАЛЬМСТРЕМ.

“Мы подготовили компромисс, который, казалось, удовлетворил всех, однако нам не удалось достичь единодушия”, - заявил польский министр.

“Я чувствую разочарование”, - отметила комиссар ЕС.

С.МАЛЬМСТРЕМ подчеркнула, что Еврокомиссия поддерживала предложенный Польшей компромисс, однако после продолжительных обсуждений между странами-членами ситуация не изменилась.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Европейский Совет (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) поддержал присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену и пригласил Совет ЕС одобрить соответствующие решения. При этом Европейский Совет заявил о готовности в случае необходимости повторно рассмотреть вопрос о членстве Болгарии и Румынии в Шенгене на заседании в марте следующего года.

Сегодня против присоединения этих двух стран выступают Нидерланды, которые считают, что в Болгарии и Румынии недостаточно ведут борьбу с коррупцией.