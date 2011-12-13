«Северный поток» остановлен

13-15 декабря приостановлена подача газа через газопровод «Северный поток» в связи с техническим обслуживанием соединительного газопровода в России.

Об этом УНИАН сообщили в компании Nord Stream.

«С9:00 (по московскому времени) 13 декабря до 21:00 15 декабря в связи с проведением планового комплекса работ на соединительном газопроводе «Газпрома» будет временно приостановлена подача газа по газопроводу «Северный поток», - говорится в сообщении.

Сообщается, что за время приостановки работы компания Nord Stream также проведет работы по техническому обслуживанию береговых сооружений в Германии. В частности, будет проведена инспекция систем аварийного отключения, систем пожарообнаружения и газообнаружения.

Подчеркивается, что регулярное проведение технического обслуживания объектов газотранспортной системы в течение первого года эксплуатации является необходимой мерой для обеспечения безопасной и надежной работы газопровода.

Сообщается, что все законтрактованные объемы будут поставлены.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в эксплуатацию введена первая нитка газопровода «Северный поток».

Сдача в эксплуатацию второй ветки, которая удвоит пропускную способность газопровода, планируется в конце 2012 г. Строительство газопровода «Северный поток» ведет Nord Stream AG – совместное предприятие, владельцами которого являются «Газпром», BASF SE («A+»/прогноз «стабильный»)/Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG (дочерняя структура E.ON AG), Gasunie и GDF Suez SA.