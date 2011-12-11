Арабский валютный фонд не намерен помогать Европе

Арабский валютный фонд не планирует выделять финансовую помощь Европе, так как основным приоритетом его деятельности по предоставлению кредитов были и остаются страны Ближнего Востока и Северной Африки, где недавно прошли революции. Такое заявление сделал генеральный директор фонда Яссим аль-Манаи, передает Reuters.

"В нашей помощи сейчас крайне нуждаются страны, которых коснулись события "арабской весны". Кроме того, из-за слабого роста мировой экономики могут снизиться цены на нефть, поэтому, на мой взгляд, фонд просто не может себе позволить тратить ресурсы на Европу", - отметил Я.аль-Манаи.

Согласно ежегодному отчету, в 2010 году Арабский валютный фонд, членами которого являются 22 государства, выделил рекордный объем кредитов. Общая сумма финансовой помощи трем странам - Иордании, Марокко и Йемену составила 548 млрд долл.

Ожидается, что к концу 2011 года Египет, испытывающий значительные бюджетные затруднения после свержение режима президента Хосни Мубарака, получит от Арабского валютного фонда кредит в размере 470 мрд долл., сообщает РосБизнесКонсалтинг.