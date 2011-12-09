Американский генерал: крах евро обернется массовыми беспорядками
23:02, 09 декабря 2011Мир
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Глава ОКНШ беспокоится
Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси заявил, что его очень сильно беспокоит судьба европейской валюты.
По мнению американского генерала, в случае краха евро в странах Европы могут вспыхнуть массовые беспорядки.
"Пока не ясно, будут ли достаточными для спасения еврозоны меры, принятые Евросоюзом", - приводит его слова Би-би-си.
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