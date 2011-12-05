В центре Москвы - митинг против фальсификации выборов

В центре Москвы несколько тысяч сторонников демократической оппозиции проводят санкционированный митинг против фальсификации итогов голосования на парламентских выборах.

Как передает радио «Свобода», главные лозунги акции, организованной на Чистых прудах движением "Солидарность": "Эти выборы - фарс! Вернем власть народу!".

Около места митинга дежурят усиленные наряды полиции.

В митинге КПРФ в Новопушкинском сквере, по данным СМИ, участвуют более 400 человек. Участники акции заявляют, что не согласны с официальными результатами голосования в ряде регионов и намерены оспорить их в судах.

Ранее около пяти тысяч активистов Общероссийского народного фронта и "Молодой гвардии "Единой России" собрались на площади Революции, чтобы отметить победу правящей партии на выборах.