Медведев: видимо, придется вступать в коалицию

Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, на выборах возглавлявший федеральный список партии "Единая Россия", заметил, что его партии, по всей видимости, придется вступать в коалицию в новой Госдуме, и назвал это признаком укрепления демократии. Он также добавил, что будущий состав Госдумы отразит реальный расклад политических сил в России.

Выступление президента в штаб-квартире ЕР, состоявшееся поздно вечером 4 декабря, транслировалось в прямом телеэфире.



То же самое заявил премьер-министр РФ и председатель "Единой России" Владимир Путин. "Это оптимальный результат, который реально отражает ситуацию в стране. Мы сможем обеспечить стабильное развитие нашего государства", - сказал Путин, выступая в штабе ЕР. Он отметил, что "Единая Россия" - ведущая политическая сила, и на ней лежит ответственность за промахи и удачи власти.

Выборы в Госдуму шестого созыва проходили в России 4 декабря. Согласно официальным данным, после подсчета 38 процента бюллетеней "Единая Россия" с 48,8 процента лидирует по количеству голосов. Помимо нее, в Госдуму проходят еще три партии - КПРФ (19,8 процента), "Справедливая Россия" (13,1) и ЛДПР (12,7).



Еще три партии, участвовавшие в выборах, набрали чуть более 5 процентов голосов, которые теперь станут "бонусом" победителей, в т.ч. "Единая Россия" получит еще около 2,5 процентов .