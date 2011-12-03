Сколько будет стоить валюта, если рухнет евро?

Отдельная от евро греческая валюта стоила бы 0,97 доллара против 1,34 доллара в составе еврозоны. Как пишет газета "Ведомости" в номере от 2 декабря, к такому выводу пришли эксперты Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка, сравнившие реальные курсы валют в развитых странах и их равновесные значения. При этом уровень иностранных активов Греции, Португалии и Испании таков, что их валюты должны быть дешевле текущего курса евро на 19,5, 17,8 и 15,5 процента соответственно.

Издание отмечает, что греческий евро - самая переоцененная валюта среди стран, входящих в Евросоюз. Его цена завышена на 23 процента. В Германии и Франции обратная ситуация - в этих странах евро недооценен на 5 процентов. Самый "дешевый" евро в Бельгии - там он должен был бы стоить на 6,8 процента больше. Аналитики Сбербанка установили, что единая европейская валюта переоценена на 5,5 процента: в октябре при рыночном курсе 1,37 доллара за евро равновесный составлял 1,22 доллара.

Курс доллара в Сбербанке посчитали заниженным на 10,6 процента. Наиболее недооцененными являются шведская крона и британский фунт. Как пояснила изданию директор ЦМИ Сбербанка Ксения Юдаева, расчеты прежде всего показывают размах коррекции на рынках валют, который произойдет в случае отмены евро. По ее мнению, изменения произойдут в основном за счет инфляции в Германии, а не дефляции в Греции.

Ранее швейцарский банк UBS рассчитал, что отказ какой-либо страны от евро будет стоить каждому ее жителю 9,5-11,5 тысячи евро в первый год. В последующие несколько лет убытки оцениваются в 3-4 тысячи евро на человека. Среди возможных последствий выхода страны из еврозоны UBS также назвал государственный и корпоративные дефолты, крах банковского сектора и системы международной торговли, подводит итог Лента.ру.