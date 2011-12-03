В Сирии запретили iPhone

01:24, 03 декабря 2011
Мир
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С акций протеста поступают видео

Сирийские власти ввели запрет на смартфоны iPhone, сообщают СМИ в Германии и Ливане.

В распоряжение прессы попал приказ одного из департаментов министерства финансов Сирии, в котором власти предупреждают о запрете пользоваться iPhone на территории страны.

По предположению СМИ, таким образом руководство страны пытается препятствовать информации о ситуации в стране через неофициальные каналы.

В приказе также говориться о запрете поставок новых партий смартфона Apple в Сирию.

С тех пор, как в стране начались демонстрации протеста против действующих властей, доступ на территорию страны был запрещен большинству международных средств массовой информации. Поэтому видеоматериалы в основном поступают от участников и очевидцев акций протеста, сообщает Би-би-си.

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