В Сирии запретили iPhone

В распоряжение прессы попал приказ одного из департаментов министерства финансов Сирии, в котором власти предупреждают о запрете пользоваться iPhone на территории страны.

По предположению СМИ, таким образом руководство страны пытается препятствовать информации о ситуации в стране через неофициальные каналы.

В приказе также говориться о запрете поставок новых партий смартфона Apple в Сирию.

С тех пор, как в стране начались демонстрации протеста против действующих властей, доступ на территорию страны был запрещен большинству международных средств массовой информации. Поэтому видеоматериалы в основном поступают от участников и очевидцев акций протеста, сообщает Би-би-си.