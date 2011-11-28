Умерла дочь Сталина

В США в возрасте 85 лет скончалась дочь Иосифа Сталина Лана Петерс, сообщил Би-би-си представитель окружной администрации округа Ричланд шата Висконсин Бен Саутвик.

Смерть наступила 22 ноября 2011 года, однако о ней сообщили только 28 ноября.

Светлана Сталина родилась 22 февраля 1926 года. После смерти своего отца в 1953 году она взяла фамилию матери и стала Светланой Аллилуевой.

Она окончила исторический факультет МГУ и аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, после чего работала переводчиком с английского языка и литературным редактором, пишет РИА Новости.

В 1967 году Светлана Аллилуева, уехав в Индию, чтобы принять участие в похоронах Браджеша Сингха, которого в некоторых интервью она называла своим мужем, отказалась возвращаться в СССР.

Переезд на Запад и последующая публикация книги "Двадцати писем к другу" (1967), в которой Аллилуева вспоминала о своём отце и кремлёвской жизни, вызвали мировую сенсацию. На некоторое время она остановилась в Швейцарии, затем жила в США.

В 1970 году вышла замуж за американского архитектора В.В. Питерса, родила дочь, вскоре развелась, но сохранила за собой имя Лана Питерс.